Ski Alpin: Pikante Panne bei Shiffrin-Interview sorgt für großen Wirbel

Mikaela Shiffrin spricht über Regelschmerzen - und wird falsch übersetzt

Nach ihrem zweiten Riesenslalom-Sieg beim Weltcup am Kronplatz in Südtirol gab der Ski-Alpin-Superstar aus den USA im ORF ein Interview, in dem sie offen darüber sprach, dass ihr Training aktuell von Regelschmerzen beeinträchtigt ist.

„I‘m kind of in an unfortunate time of my monthly cycle“, sagte Shiffrin im Gespräch mit Moderatorin Alina Zellhofer. Die nahm wahr, dass Shiffrin von ihrem Monatszyklus sprach (“Verstehe das komplett“).