Ski Alpin: Umjubelter deutscher Coup auf legendärem Berg

Die Form stimmt einfach, und so kann Straßer auch die Erkrankung, die ihn seit Weihnachten plagt und die er nun in den kommenden Tagen auskurieren will, nicht von Großtaten abzuhalten. Er habe eine Basis „mit der sich total schön arbeiten lässt“, sagte er. In Adelboden sei er körperlich „auf der letzten Rille“ gefahren, berichtete er abgekämpft, „aber wenn es trotzdem fürs Podium reicht, ist es umso schöner“. Für den WM-Slalom am 19. Februar lässt dies hoffen.