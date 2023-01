Tragödie: Ex-Weltmeister Kyle Smaine stirbt bei Lawinenunglück

Der Halfpipe-Champion von 2015 kam bei einem Lawinen-Unglück in Japan ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichten.

Der Weltverband FIS Freestyle bestätigte am Dienstag den Tod des Ski-Stars.

Auch das Freestyle-Skiteam der USA gab den Tod des Skistars in den sozialen Netzwerken bekannt.

Smaine, der in Kalifornien lebte, hatte vor kurzem in den Sozialen Medien gepostet, dass er in die Präfektur Nagano reisen würde.