150.000 Besucher bei Ski-WM in Frankreich

Die französischen Veranstalter um die ehemalige Skirennläuferin Perrine Pelen haben am letzten Tag der 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften erwartungsgemäß ein positives Fazit gezogen. Zufrieden zeigten sie sich auch mit dem Besuch an den zwölf Veranstaltungstagen. Insgesamt verfolgten inklusive des Slaloms der Männer am Sonntag 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die 13 Wettbewerbe. Hinzu kamen 30.000, die dem Rahmenprogramm mit Siegerehrungen beiwohnten.