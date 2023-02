Dreßen "sehr geschwächt": Sturz und Magen-Darm-Infekt

Wie der deutsche Mannschaftsarzt Manuel Köhne am Dienstagabend mitteilte, sei der 29-Jährige im Teamhotel in Courchevel wegen eines Magen-Darm-Infekts in einem Einzelzimmer isoliert worden. Zudem habe er sich Ende vergangener Woche bei einem Trainingssturz im italienischen La Thuile Prellungen an seinem operierten rechten Knie und seiner vorgeschädigten linken Schulter zugezogen.