Nordische Ski-WM: Victoria Carl scheitert bei der Ski-WM dramatisch

Die Teamsprint-Olympiasiegerin scheiterte beim Klassiksprint bei der Nordischen Ski-WM in Planica unglücklich im Viertelfinale.

Für ihr Ausscheiden war sie dabei nur bedingt verantwortlich. Am letzten Anstieg versuchte die Polin Izabela Marcisz sie zu überholen und trat ihr beim Überholversuch den Stock weg. So war Carl am Ende chancenlos und verpasste bitter das Halbfinale.