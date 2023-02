Ski-WM: Bislang 58.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

Die Organisatoren der 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften haben haben in der ersten Woche 58.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt. Die meisten, 13.000, kamen am Sonntag zur Abfahrt der Männer in Courchevel. Die Rennen der Frauen sowie die Parallel-Entscheidungen werden in Meribel ausgetragen.