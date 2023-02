Ski-WM: Shiffrin und Kilde werben für mehr Klimaschutz

Angeführt von den alpinen Superstars Mikaela Shiffrin (USA) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) haben rund 140 Wintersportlerinnen und -Sportler den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS in einem Brief zu mehr Engagement im Kampf gegen die Klimaproblematik aufgefordert. „Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, ist es vorbei mit unserem Sport“, sagte der österreichische Ski-Rennläufer Julian Schütter, der das von ihm initiierte Schreiben am Sonntag am Rande der alpinen WM in Courchevel öffentlich machte.