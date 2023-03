Jubilarin Weidle Zwölfte beim Sieg von Hütter

Mit ihrem Rennen konnte die 26-Jährige vom Ski-Club Starnberg allerdings nur bedingt zufrieden sein. Bei ihrem 100. Start im Weltcup fuhr Weidle als Zwölfte des Super-G im norwegischen Kvitfjell um zwei Hundertstel an der vierten Top-Ten-Platzierung in ihrer schwächeren Disziplin vorbei, zudem war der Abstand zur Spitze sehr groß.

Während die ersten vier Läuferinnen nur 0,16 Sekunden auf der Olympiastrecke von 1994 trennten, fehlten Weidle genau sieben Zehntel zu einem Platz auf dem Podest. Dort stand diesmal die WM-Dritte Hütter ganz oben, zum vierten Mal in ihrer Karriere und als sechste Siegerin im sechsten Super-G der Saison.

Shiffrin verpasst Rekord-Sieg knapp

Knapp war es auch für Mikaela Shiffrin. Der Amerikanerin, bei der WM in Meribel im Super-G Zweite, fehlten auf Rang vier nur 0,16 Sekunden zu ihrem 86. Sieg im Weltcup, mit dem sie die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark egalisiert hätte.

Emma Aicher (Mahlstetten) ergatterte auf Rang 27 noch vier Weltcuppunkte, Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Königssee) ging als 39. leer aus. In Kvitfjell werden am Samstag noch eine Abfahrt und am Sonntag ein weiterer Super-G ausgetragen.