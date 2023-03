Odermatt auf Rekordjagd, Sander starker Sechster

Der Schweizer Skistar Marco Odermatt drückt auch dem alpinen Weltcup-Finale seinen Stempel auf. Beim letzten Super-G der Saison feierte der Doppelweltmeister seinen zwölften Sieg in diesem Winter und hat damit gute Chancen, einen Rekord aufzustellen. Im Gesamtweltcup, den er als Titelverteidiger schon gewonnen hat, sammelte er bis zum Riesenslalom am Samstag 1942 Punkte - die Bestmarke des Österreichers Hermann Maier aus der Saison 1999/2000 liegt bei 2000 Punkten. Odermatts sechster Saisonsieg im Super-G ist bereits Rekord.

Mit einem dritten Rang in seiner zweiten Spezialdisziplin Riesenslalom käme Olympiasieger und Weltmeister Odermatt auf 2002 Punkte, bei einem weiteren Sieg zöge er mit den Rekordhaltern Maier und Ingemar Stenmark aus Schweden gleich: Beide waren jeweils auf 13 erste Plätze in einem Winter gekommen. Odermatt hatte vor dem Finale in Soldeu/Andorra bereits als Sieger im Gesamt-, im Super-G- und im Riesenslalom-Weltcup festgestanden. Offen ist nur noch der Gesamtsieg im Slalom.