Ski alpin: Tamara Tippler verkündet Schwangerschaft und bricht Saison ab

Tamara Tippler verkündete via Instagram ihre Schwangerschaft und das damit verbundene vorzeitige persönliche Saisonende vor dem großen Saisonfinale in Soldeu (ab Mittwoch alle Rennen im SPORT1 -Liveticker) .

Tippler verpasst Olympia-Medaille knapp

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking schrammte sie nur knapp an einer Medaille vorbei. In ihrer Paradedisziplin Super-G fuhr sie mit drei Hundertstelsekunden Rückstand auf die drittplatzierte Michelle Gisin knapp am Treppchen vorbei.