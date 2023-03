Vier kleine Kristallkugeln für Para-Skiläufer

Die deutschen Para-Skirennläufer haben zum Abschluss der Speed-Saison im italienischen Sella Nevea nochmal einige Erfolge gefeiert.

Vierfach-Weltmeisterin Anna-Lena Forster sicherte sich in der sitzenden Klasse mit zwei weiteren Siegen die Kristallkugeln in den Disziplin-Weltcups in Abfahrt und Super-G.

In der stehenden Kategorie gewann Weltmeisterin Anna-Maria Rieder die Trophäe in der Abfahrt, in der Super-G-Wertung landete sie hinter ihrer Teamkollegin Andrea Rothfuss auf Rang zwei.