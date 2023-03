Wintersport, Ski Alpin: Nächste irre Wendung bei Matthias Mayer?

Aber genau diese Hoffnung nährt nun Sepp Brunner. In der Schweizer Tageszeitung Blick verkündete der ÖSV-Speedtrainer, dass er sich im Rahmen des finalen Weltcupwochenendes in Andorra (alle Rennen im SPORT1 -Liveticker) mit dem Kärntner unterhalten habe. Dabei habe er „einen sehr guten Eindruck von Matthias gewonnen“.

Ein Argument für eine Rückkehr Mayers in den alpinen Ski-Weltcup sei dessen Platzierung in der Startliste. Da er seit seinem Rücktritt nur wenige Rennen verpasst hat, ist er „in der Startliste nach wie vor sehr günstig platziert“.

Mayer schockt eine ganze Nation

Sportlich war Mayer vor allem in den Speed-Disziplinen erfolgreich. Siebenmal stand er in der Abfahrt ganz oben auf dem Treppchen, dazu kommen drei weitere Siege im Super-G.

Mehrmals Gold bei Olympia

Auch bei Olympischen Spielen glänzte er in seinen Paradedisziplinen. In Sotschi sicherte er sich 2014 Gold in der Abfahrt, in Pyeongchang (2018) und Peking (2022) holte er sich jeweils im Super-G olympisches Gold.