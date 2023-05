Ski Alpin: Siebenhofer beendet ihre Karriere - nächstes Aushängeschild weg

Am Freitag verkündete Alpin-Fahrerin Ramona Siebenhofer im Rahmen einer Pressekonferenz, dass sie ebenfalls ihre Karriere beenden wird.

„Als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht: Das Leben als Profisportlerin will ich nicht mehr leben. Ich will nicht mehr alles dem unterordnen“, schilderte sie im Anschluss bei Laoal1 .

Die 31-Jährige feierte 2009 ihr Debüt im Weltcup. Als Allrounderin, die ihre Stärken eher in den Speed-Disziplinen hatte, feierte sie in ihrer langen Karriere zwei Weltcup-Siege und fuhr insgesamt siebenmal aufs Podest, immer in der Abfahrt.