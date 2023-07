Wintersport-Paukenschlag! Vorläufiges Aus für eine Ski-Alpin-Institution

Lake Louise gibt auf - neuer Anlauf im übernächsten Winter

In Lake Louise sollten am 25. und 26. November eine Abfahrt und ein Super-G ausgetragen werden. Der kanadische Skiverband gab „wirtschaftliche Herausforderungen“ als Ursache für die Absage an.

Seizinger und Höfl-Riesch mit guten Erinnerungen

Die Ski-Saison beginnt am 28./29. Oktober mit den traditionellen Riesenslaloms auf dem Rettenbachgletscher in Sölden/Österreich. Die ersten beiden Abfahrten der Männer sind für 11. und 12. November am Matterhorn in Zermatt/Cervinia geplant. Eine Woche später starten dort auch die Frauen in die Speed-Saison.