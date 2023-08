Kinder in der Notaufnahme! Schock-Moment für Ski-Legende

So wurden die drei Kinder der Millers mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in die Notaufnahme eingeliefert. „Sie waren über vier Stunden lang auf Sauerstoffzufuhr angewiesen“, schrieb Morgan Miller zu einem Video bei Instagram, welches ihre Kinder mit Sauerstoffmasken im Krankenhaus zeigt.

Die dreijährigen Zwillinge Asher und Aksel sowie das 19-monatige Töchterchen Scarlett sollen zuvor einen Baukran in der Einfahrt des Familienhauses beobachtet und dabei Abgase der Maschine eingeatmet haben. „Es war eine schreckliche Erfahrung, aber ich danke den Sternen, dass es ihnen gut geht“, gab Miller Entwarnung.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vor fünf Jahren verlor Bode Miller seine Tochter

Der 36-Jährigen sei es wichtig, alle Eltern an die Gefahren von Kohlenmonoxid zu erinnern. In diesem Zuge richtete sie den Appell „Testet eure CO-Melder“ an ihre Follower.