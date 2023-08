Wintersport: Ein Drama beendete seine Ski-Karriere - umso größer feiert er nun sein privates Glück!

Seine sportliche Karriere endete in diesem Jahr infolge eines Drama - umso größer zelebriert er nun sein privates Glück!

Fünf Wochen nach der standesamtlichen Trauung mit Freundin Nina hat der Schweizer Ex- Skirennfahrer Mauro Caviezel nun ein rauschendes Hochzeitsfest gefeiert.

Mauro Caviezel heiratet - Stelldichein der Ski-Stars

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Unfreiwilliges Karriere-Ende im Januar

Mitte Januar hatte Caviezel seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport erklärt. Grund: Die schweren Verletzungen des Ski-Fahrers. 2021 stürzte er schwer, zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. In der Folge litt der Schweizer an Sehstörungen.

Nach seiner Rückkehr im November 2022 wurde im Zuge eines weiteren Sturzes ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Davon erholte er sich nicht mehr ganz: „Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen“, ließ er mitteilen.

Caviezel gewann 2017 WM-Bronze in der Kombination. In der Saison 2019/20 war er Erster in der Gesamtwertung beim Super-G. Insgesamt fuhr er im Weltcup zwölfmal aufs Podest.