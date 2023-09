Ski-Alpin-Legende wird mit 41 nochmal Mutter

Janica Kostelic ist Rekord-Olympionikin im Ski Alpin

Janica Kostelic ist mit viermal Gold und zweimal Silber die erfolgreichste alpine Skirennläuferin in der olympischen Geschichte: 2002 in Salt Lake City holte sie drei Siege, ein weiterer in der Kombination folgte 2006 in Turin. Die Allrounderin wurde im Super-G jeweils Zweite.