Wintersport: "Absolute Katastrophe!" Ski-Zoff mit Explosionsgefahr

In rund einem Monat startet der alpine Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Doch bereits jetzt ist im Skizirkus ordentlich Feuer unter dem Dach. Grund für die Aufregung ist eine Entscheidung des Weltverbands FIS.

FIS-Präsident Johan Eliasch will gegen die Helm-Designs einiger Athleten vorgehen, darunter Stars wie Marco Odermatt, Sofia Goggia, Dominik Paris und Alexis Pinturault. Was diese Stars verbindet: Alle sind bei Red Bull unter Vertrag und waren daher in den vergangenen Jahren mit Helmen in den Red-Bull-Farben Blau und Silber unterwegs. Zudem zierte das weltbekannte Logo die Helm-Vorderseite.