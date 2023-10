Ski-Alpin-Paukenschlag sorgt für Tränen! Schillernder Star wirft mit 23 hin

Dieser unvermutete Paukenschlag erschüttert den alpinen Skisport ! Lucas Braathen, eine der schillerndsten Figuren der Szene, hat das sofortige Ende seiner Karriere verkündet - und das direkt vor dem Saisonstart in Sölden.

In dem österreichischen Weltcuport, an dem am kommenden Wochenende der alpine Winter starten soll, gab der gerade mal 23 Jahre alte Norweger eine Pressekonferenz und enthüllte dabei das Ende seiner Laufbahn.