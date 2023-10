Ski Alpin: Verband rudert zurück! Helm-Zoff auf Eis gelegt

Odermatt stellt wichtige Frage

FIS rudert nach Kritik zurück

Die Kritik zeigte Wirkung, denn nun ruderte der Verband zurück. „Beim Herbst-Meeting in Zürich ist der Präsident mit der klaren Message in die Advertising Committee Sitzung gekommen, dass man die Handhabung bezüglich der Helmdesigns im kommenden Winter bei den Alpinen und Nordischen so belasse wie in den letzten Jahren“, erklärte Swiss-Ski-Direktor Diego Züger.