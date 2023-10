Skirennläufer Dreßen: "Boost" durch die Geburt der Tochter

Skirennläufer Thomas Dreßen geht nach der Geburt seiner Tochter Elena Ende Juni mit neuem Schwung in den kommenden alpinen Weltcup-Winter.

„Mir hat das einen ganz schönen Schub gegeben, was die Motivation angeht“, sagte er am Dienstag bei der Einkleidung der deutschen Wintersportler in München im SID-Interview. Seine Tochter sei „ein Traum, sie ist brav, sie schläft, von der könnte man zwei oder mehr haben“, ergänzte der 29-Jährige.