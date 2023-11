Ski-Legende Miller gedenkt verstorbener Tochter: "Eine Wunde, die bleibt"

Die Trauer um seine verstorbene Tochter ist für Bode Miller immer noch groß. Aktuell nimmt der Olympiasieger von 2010 an der amerikanischen Reality-TV-Sendung „Special Forces“ teil. Dabei wird der 46-jährige von seinen Erinnerungen eingeholt.

2018 ertrank seine einjährige Tochter bei einem tragischen Unfall im Schwimmbad der Nachbarn. Im Fernsehen öffnet sich der ehemalige Ski-Alpin Allrounder nun seinen TV-Kollegen und den Zuschauern.

Miller richtet Brief an seine Kinder

„Sonnig, ein normaler Tag, wie immer. Emmy ist alleine aus dem Haus gegangen und dann direkt in den Garten des Nachbarn, wo sie in den Pool gestiegen ist. Es war brutal“, beschreibt Miller die tragischen Ereignisse der Vergangenheit.

Daraufhin offenbart der viermalige Weltmeister seine Gefühle, indem er mit den Tränen kämpfend einen an seine Kinder gerichteten Brief vorliest. „Emmy ist hier gewesen, um die Welt zu verändern. Sie war furchtlos, entschlossen und ungestüm, von dem Moment an, an dem sie geboren wurde“, blickt der Vater auf seine Tochter zurück.

Unter Tränen liest der ehemalige Ski-Star den Brief weiter und wird danach von seinen Kollegen getröstet. „Ich liebe und vermisse dich so sehr, Emmy. 19 Monate waren nie genug, um dich in unseren Armen zu halten. Ich werde irgendwann kommen, um dich wiederzusehen. In Liebe, dein Papa.“

Bereits in einer vorangegangenen Episode erklärte der Familienvater: „Man kann nie damit umgehen oder es mit der Zeit lernen, es ist eine Wunde, die ein Leben lang bleibt.“