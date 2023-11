"Fühle mich gut": Sander beim Auftakt in Beaver Creek stark

Am Freitag und Samstag (jeweils 18.45 Uhr MEZ) finden im US-Bundesstaat Colorado die ersten beiden Abfahrten des Winters statt. Der geplante Auftakt am Matterhorn war vor gut zwei Wochen wegen starken Schneefalls und Wind abgesagt worden.

Neben Sander sollen für den Deutschen Ski-Verband (DSV) in der Abfahrt Thomas Dreßen, Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher und Luis Vogt an den Start gehen.

Dreßen, der vor fünf Jahren in Beaver Creek schwer gestürzt war und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten hatte, ließ es im ersten Training langsamer angehen. „Ich habe mir alles genau angeschaut und weiß, was ich bis zum Wochenende zu tun habe, um dann schnell zu sein“, sagte er.

Am Sonntag soll in Beaver Creek auch ein Super-G stattfinden (18.45 Uhr MEZ), dafür sind Sander, Baumann, Ferstl, Jocher und Vogt eingeplant. Nach der Absage in Zermatt hatte sich das deutsche Team zuletzt in Copper Mountain (USA) auf die Rennen in Beaver Creek vorbereitet.