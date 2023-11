Rauswurf droht! Ski-Profi polarisiert

Schütter will Zukunft des Wintersports retten

Diese untermauert er mit seinem Verhalten. Zu Weltcuprennen in Europa fährt er stets mit dem Zug. „Weil die Zugverbindungen in die Skigebiete vielfach richtig schlecht sind, trifft Julian oft vier bis fünf Stunden später als sein Team im Hotel ein“, verriet Josef Brunner, Speedchef des österreichischen Verbands.

Dazu bezieht der ÖSV-Youngster auch öffentlichkeitswirksam in der Klimafrage Position. Als die „Letzte Generation“ im September mehrere Aktionen in Österreich durchführte, solidarisierte sich Schütter zusammen mit 29 anderen Sportlern aus Österreich mit der Protestbewegung. Auch nach der Aktion in Gurgl meldete er sich via Facebook zu Wort. Zwar verstehe er die Wut darüber, „aber ich denke, wir sollten einen Moment innehalten und darüber nachdenken, auf wen wir wirklich sauer sein sollten“.