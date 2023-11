Reise-Irrsinn im Ski-Zirkus: Top-Nationen fliegen fürs Training nach Amerika

Reise-Wahnsinn im Ski-Weltcup : Trotz genügend Schnee in Europa haben sich mehrere Teams entschieden, für ein zehntägiges Speed-Trainingscamp nach Amerika zu fliegen – ohne ein Rennen dort zu bestreiten.

„Die Trainingsbedingungen sind dort nahezu ideal, während wir hier am Matterhorn gesehen haben, wie kompliziert es mit dem Wetter ist“, erklärte Österreichs Frauen-Cheftrainer Roland Assinger der Schweizer Tageszeitung Blick .

Wetterbedingungen in Amerika besser

Problem ist nur, dass die Reise nicht mit den Umweltschutzvorgaben des Weltverbands FIS in Einklang geht. Ohnehin bestimmen derzeit die Diskussionen um Umweltbelastung und Nachhaltigkeit den Skisport - so wie vergangenes Wochenende beim Slalom-Weltcup in Gurgl, als ein Protest für Wirbel sorgte. Swiss-Ski-Direktor Diego Züger schlägt vor, dass man künftig die Renn- und Trainingsplanung kombinieren solle, bevor man einen Kalender erstellt.