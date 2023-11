Ski alpin: Schneemassen! Abfahrt-Premiere am Matterhorn erneut abgesagt

Die erste Weltcup-Abfahrt der Männer in der alpinen Ski-Saison ist am Samstag in Zermatt-Cervinia abgesagt worden. Wind und starker Schneefall machten eine sichere Austragung des Rennens am Matterhorn unmöglich. Dies teilte der Weltverband FIS am frühen Samstagmorgen mit. Ob das zweite Rennen am Sonntag (ab 11.30 Uhr im LIVETICKER) ausgetragen werden kann, bleibt offen.