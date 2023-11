Sieg zum Saisonstart? Dürr düpiert sogar Rekordsiegerin Shiffrin

„Es ist immer gut, wenn der erste Lauf so funktioniert. Es hat richtig Spaß gemacht, oben ist noch etwas drin“, sagte Dürr im BR : „Es kann sich noch viel drehen.“

Vlhova führt, Shiffrin ist Dritte

Sieg in Levi? Dürr düpiert Shiffrin

Die 32 Jahre alte Dürr hatte im Januar in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) in Tschechien ihren bislang einzigen Weltcupsieg im Slalom gefeiert. Genau zehn Jahre zuvor war ihr in Moskau ein Sieg im City-Event gelungen.