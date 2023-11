"Viel Spielraum für Diskussion": Ex-Ski-Star kritisiert Veranstalter nach Debakel am Matterhorn

Acht Rennen, acht Absagen - die Veranstalter der Ski-Weltcup-Rennen am Matterhorn haben am vergangenen Wochenende ein Debakel erlebt. Der Grund dafür waren starke Wind- und Schneeböen. „Es gibt viel Spielraum für Diskussion“, sagte die ehemalige Ski-Rennfahrerin Viktoria Rebensburg im Interview mit Eurosport .

Rebensburg hinterfragte, weshalb das Rennen an den Saisonanfang gelegt wurde: „Wenn man sich den Wettkampfkalender anschaut, macht es am Ende der Saison schon mehr Sinn.“

Ski-Rennen am Matterhorn „sehr schwierig“

Sie begründete ihre Meinung damit, dass die Schneebedingungen auf den europäischen Gletschern im Herbst kaum Speed-Training ermöglichen. „Jetzt bestreiten die Athleten normalerweise die Vorbereitung in Copper Mountain in Amerika“, so die Olympiasiegerin von 2010.