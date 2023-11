Wintersport: Bitterer Schock um österreichisches Ski-Alpin-Ass

Für Nussbaumer ist es nicht die erste schwere Verletzung in ihrer Karriere. Vor anderthalb Jahren hatte sie sich bei den deutschen Meisterschaften eine Gelenksabsprengung in der linken Schulter zugezogen.

Wenige Monate zuvor hatte sie in Crans Montana ihre ersten Weltcup-Punkte gesammelt. In der Abfahrt war sie auf Platz 25 gelandet und erreichte in ihrer Spezialdisziplin am Ende der Saison 2021/22 Rang 45 im Weltcup.