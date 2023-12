Dürr mit Podestchance, Shiffrin überragend

In einer eigenen Liga fuhr wieder einmal Superstar Mikaela Shiffrin. Die 28 Jahre alte Seriensiegerin, die am Vortag den Riesenslalom und damit zum 92. Mal im Weltcup gewonnen hatte, geht mit einem Vorsprung von 1,14 Sekunden auf ihre Teamkollegin Paula Moltzan in den Finaldurchgang (im SPORT1-Liveticker).