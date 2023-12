Nach Horror-Verletzung von Schwarz: "Trainer sind mitschuldig!"

Hat Schwarz seinem Körper zu wenige Pause gegeben?

„Ich hatte in meiner Karriere in der Phase die erfolgreichste Zeit, wo ich besonders großen Wert auf die Regeneration gelegt habe. Aber bei dem Wahnsinns-Pensum, welches Blacky (Spitzname von Schwarz; Anm. d. Red. ) absolviert hat, kommt die Regeneration eben viel zu kurz und Verletzungen sind die logische Folge“, fügte Eberharter hinzu. „Deshalb habe ich vor Beginn dieser Saison gehofft, dass er den Slalom aus seinem Programm streicht.“

„Trainer sind in meinen Augen mitschuldig“

„Dass ein Rennfahrer, der in derart guter Form ist, möglichst viele Wettkämpfe bestreiten will, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber genau deshalb müssten die Trainer einem Athleten aufzeigen, was geht und was nicht möglich ist“, meinte der Zillertaler.