Ski-Alpin-Rücktritt mitten in der Saison: "Genügt den eigenen Ansprüchen nicht mehr"

Nach zwölf Jahren im Weltcup ist seine Karriere vorbei. Roland Leitinger hat mitten in der Saison seine Alpin -Karriere beendet.

„Die Erkenntnis, dass ich zu meinem absoluten Top-Level einfach nicht mehr hinkomme, gepaart mit den immer kehrenden körperlichen Problemen haben mich zum Entschluss gebracht, dass ich jetzt meine Karriere beenden werde“, erklärt er in einer Mitteilung des österreichischen Skiverbandes seine Entscheidung .

Der Technik-Experte hatte in diesem Winter den Sprung ins Weltcup-Team verpasst. Lediglich in Val d‘Isere ging er an den Start, schied aber im ersten Durchgang des Riesenslaloms bereits aus. „Auch die anhaltende Erfolgslosigkeit und dass man seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt, trugen dazu bei“, ergänzt er daher.