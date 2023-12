Schneefall: Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek verzögert sich

Der Auftakt des alpinen Abfahrt-Weltcups in Beaver Creek verzögert sich. Aufgrund von Schneefalls in der Nacht wurde der ursprünglich für 18.45 Uhr MEZ angesetzte Start des Rennens auf unbestimmte Zeit verschoben, "um dem Team die Möglichkeit zu geben, an der Strecke zu arbeiten", teilte der Ski-Weltverband FIS mit.