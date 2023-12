Ski alpin: Bittere Nachricht! Saison für Weltmeisterin beendet

Bittere Nachricht von Maria Therese Tviberg! Die Norwegerin verletzte sich beim Riesentorlauf Ende November in Killington schwer. Wie schwer, hat sie nun auf Instagram verkündet.

„Ich habe zwei Frakturen“, ließ die 29-Jährige ihre Fans wissen. „Eine im Knie und eine im Schienbein, plus zwei größere Knochenblutergüsse, die Meniskuswurzel ist weg und ich muss das wieder an ihren Platz bringen.“

Die Norwegerin ist seit Januar 2015 im Weltcup am Start. Im Juniorenbereich holte sie zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften. Im Seniorenbereich hat sie bei den Weltmeisterschaften im Januar 2023 in Courchevel/Méribel ihren bisherigen Karrierehöhepunkt gefeiert. Mit der Mannschaft fuhr sie zu Silber, im Parallel-Wettbewerb kürte sie sich zur Weltmeisterin. Dazu kommt eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking mit der Mannschaft.