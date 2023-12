Ski alpin: Brignone gewinnt in Kanada

Brignone war bei ihrem 22. Erfolg im Weltcup 0,21 Sekunden schneller als Vlhova und distanzierte Shiffrin um weitere 0,08 Sekunden. Lara Gut-Behrami (Schweiz), die die ersten beiden Riesenslaloms in diesem Winter in Sölden und Killington/Vermont gewonnen hatte, belegte Rang fünf (+0,59).

"Ich habe mich gar nicht so gut gefühlt im zweiten Durchgang", sagte Brignone, die als Führende ins Finale gegangen war, "der Schnee schien so langsam. Da dachte ich: Ich muss Gas geben." Nach dem sechsten Platz in Killington habe sie einfach zeigen wollen, "wie gut ich Skifahren kann", ergänzte sie.