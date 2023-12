Ski alpin: Diese Frage spaltet den Ski-Weltcup

Der schwere Trainingssturz von Broderick Thompson in Beaver Creek vor zwei Woche sorgte, dass eine altbekannte Debatte im alpinen Ski-Sport wieder aufkommen. Brauchen die Fahrer einen Airbag?

Zur Erinnerung: Der Kanadier, der zwischendurch ins Koma versetzt werden musste, hatte sich mehrere Wirbel und das Schulterblatt gebrochen. Geht es nach FIS-Renndirektor Markus Waldner, wäre der Sturz mit einem Airbag glimpflicher abgegangen. Deswegen will der Ski-Weltverband den Airbag zur neuen Saison verpflichtend für alle Fahrer einführen.

Wie der „Canadian Cowboy“, wie Broderick auch genannt wird, sprechen sich jedoch viele Speed-Fahrer gegen diese Maßnahme aus - darunter zahlreiche namhafte Akteure. Neben Thomspons Teamkollege James Crawford, seines Zeichens Super-G-Weltmeister 2023, weigern sich unter anderem Norwegens Superstar Aleksander Aamodt Kilde und der Super-G-Weltmeister 2019 Dominik Paris. „Ich habe den Airbag einmal angezogen und fühlte mich dadurch in meinen Bewegungen zu stark eingeschränkt“, erklärte der Italiener im Schweizer Blick seine Entscheidung.

Auch Beat Feuz, der bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking zu Abfahrts-Gold fuhr, verzichtete bis zu seinem Karriereende im Januar 2023 auf diese Sicherheitsmaßnahme. „Ich stand diesem System aufgrund des Sturzes meines österreichischen Kumpels Matthias Mayer 2015 in Gröden sehr skeptisch gegenüber“, positionierte er sich einmal in dieser Frage und ergänzte, „Mayer hat sich damals zwei Brustwirbel gebrochen, obwohl er den Airbag getragen hat. Und für mich gibt es nach wie vor keinen Beweis, dass diese Konstruktion wirklich vor Verletzungen schützt.“