Ski Alpin: Erneute Absage in Beaver Creek

Die Launen der Natur machen den alpinen Ski-Rennläufern weiter schwer zu schaffen. Wegen Schneefall und starkem Wind ist am Samstag auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado abgesagt worden.

Die Abfahrer haben damit noch keinen der vier geplanten Wettbewerbe in der alpinen Königsdisziplin bestreiten können. Vor einem Monat waren bereits die beiden Rennen in Zermatt abgesagt worden - zudem der Riesenslalom in Sölden/Österreich.

Am Sonntag soll in Beaver Creek ein Super-G ausgetragen werden, allerdings ist die Wetterprognose erneut ungünstig. Die Männer haben in diesem Winter bisher nur den Slalom in Gurgl/Österreich ausgetragen.