Ski alpin: Nächste Rennen abgesagt! Weltcup-Pechsträhne immer schlimmer

Nächste Absagen im alpinen Ski-Weltcup: Der Slalom der Männer in Val d‘Isere/Frankreich und der zweite Super-G der Frauen in St. Moritz/Schweiz wurden wegen der schlechten Pistenbedingungen am Sonntagmorgen gecancelt. In beiden Fällen führte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS die Sicherheit der Athleten und Athletinnen als Grund für die Entscheidung an.