Ski alpin: Nächstes Rennen abgesagt! Wetter-Pechsträhne setzt sich fort

Nächste Absage im alpinen Ski-Weltcup: Der Slalom der Männer in Val d‘Isere/Frankreich wurde wegen starker Niederschläge in der Nacht und schlechter Pistenbedingungen gecancelt.

Das teilte der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS am Sonntag mit. Der erste Lauf hätte um 10.00 Uhr starten sollen.

Am Samstag hatte in Val d‘Isere noch ein Riesenslalom stattgefunden. Im Männer-Weltcup wurden in dieser Saison witterungsbedingt bislang nur zwei von neun geplanten Rennen ausgetragen.