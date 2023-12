Ski alpin: Rücktritt aus dem Nichts mit 25!

Diesen Rücktritt hat man wohl nicht mal beim Schweizer Skiverband kommen sehen. Am Dienstagnachmittag machte Juliana Suter ihren sofortigen Rücktritt vom alpinen Skisport publik.

„Nun, das war‘s“, schrieb die 25-Jährige auf Instagram und fügte hinzu: „Ich trete als Profisportlerin vom Skisport zurück.“ Sie sei stolz auf ihre Erfolge - den Junioren-Weltmeistertitel 2019 in der Abfahrt, Sieg in der Abfahrtswertung im Europacup sowie mehrere Top-15-Platzierungen im Super-G und Abfahrt -, aber nun ist Schluss für die junge Schweizerin.

Unter ihrem Post meldeten sich bereits einige ihrer nun ehemaligen Teamkolleginnen. Unter anderem wünschte Wendy Holdener alles Gute. Michelle Gisin schrieb: „Coolio, du wirst so fest fehlen“. Dazu schickte sie Suter noch drei Herzchen.

Juliana Suter, die beim Super-G in Val d‘Isère am Sonntag mit Rang 22 Weltcuppunkte gesammelt hatte, ist die jüngere Schwester von Jasmina und Raphaela Suter. Auch Raphaela, mittlerweile 28 Jahre alt, hat sich früh für ein Karriereende entschieden. Sie hatte bereits im März 2019 die Skier in die Ecke gestellt.