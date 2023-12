Ski alpin: Vor Shiffrin! Doppelschlag für Italien-Routinier

Die 33 Jahre alte Italienerin gewann beide Riesenslalom-Rennen im kanadischen Mont-Tremblant. Am Sonntag siegte sie nach einem furiosen zweiten Lauf vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,33 Sekunden) und Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,39).

Respektabel schlug sich Emma Aicher. Nachdem sie am Vortag noch im ersten Lauf ausgeschieden war, kämpfte sich die 19-Jährige in ihrem erst sechsten Riesenslalom mit der hohen Startnummer 51 zunächst zum ersten Mal ins Finale. Am Ende belegte sie den achtbaren 16. Rang.