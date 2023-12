Sturz auf der Stelvio: Kreuzbandriss bei Schwarz

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Der österreichische Skirennläufer Marco Schwarz hat bei seinem schweren Sturz auf der Abfahrt in Bormio einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das ergab eine Untersuchung in Innsbruck am Donnerstag. Damit ist die Saison für den bis dato Führenden des Gesamtweltcups vorzeitig beendet.