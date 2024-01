Abfahrt in Wengen: Kilde bei Sturz verletzt

Der norwegische Skistar Aleksander Aamodt Kilde hat sich bei einem kapitalen Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Wengen offenbar schwerer verletzt. Der 31-Jährige kam im Ziel-S der längsten Abfahrt im Skizirkus zu Fall und schlug mit voller Wucht in den Fangzaun ein. Dabei verbog sich sein rechter Ski stark, Kilde wurde anschließend am rechten Bein behandelt.