Abfahrtsmisere für Maier "mehr als enttäuschend"

Der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier zieht vor dem Saisonhöhepunkt der Abfahrer in Kitzbühel ein ernüchtertes Zwischenfazit in der einstigen Vorzeigesparte. Die bisherigen Saisonleistungen in der Königsdisziplin seien "mehr als enttäuschend", sagte Maier dem SID: "Wir hatten immer wieder mal einen Durchhänger, aber dass wir kollektiv so hinterherfahren - ich weiß nicht, wann das in meiner langen Zeit mal der Fall war."