"Haben Trend verschlafen" - Neureuther schlägt Alarm! Ski-Star sieht deutschen Wettbewerbsnachteil

Es läuft bisher überhaupt nicht für den Deutschen Skiverband (DSV) in den Speed-Disziplinen im Ski Alpin . Der letzte Erfolg für den DSV liegt bereits fünf Jahre zurück.

In dieser Saison läuft es für die Athleten aber noch einmal deutlich schlechter. Bisher gab es nur eine Top-10-Platzierung, im vergangenen Winter waren es immerhin noch 15 und sogar drei Top-3-Platzierungen gewesen.

Eine Verbesserung scheint aktuell so schnell nicht in Sicht, zumal Deutschlands bester Abfahrer Thomas Dreßen seine Karriere nach dem Wochenende in Kitzbühel beendete.