Para-Ski: Forster feiert neun Siege in neun Rennen

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster bleibt im Weltcup der Alpinen weiter unantastbar. Die Monoskifahrerin feierte bei der dritten Station in Veysonnaz ihre Siege sechs bis neun und ist damit in der sitzenden Klasse in diesem Winter ungeschlagen. In den beiden Riesenslaloms sowie im Slalom hatte sie jeweils über sieben Sekunden Vorsprung, im abschließenden Super-G waren es dann knapp sechs. Gleich in mehreren Rennen unterbot sie sogar die Zeiten einiger Männer.

Darüber hinaus schaffte Anna-Maria Rieder in der stehenden Klasse zwei dritte und zwei vierte Plätze. Knapp dahinter landete in den technischen Disziplinen jeweils Andrea Rothfuss mit zwei fünften und einem sechsten Rang. Auch die deutschen Männer konnten mit starken Leistungen überzeugen. Alexander Rauen kam nach zwei vierten und einem fünften Platz in den technischen Disziplinen im abschließenden Super-G als Dritter aufs Podest.