Ski-Alpin: Legende leidet mit Sturz-Opfer Kilde

Im Gespräch mit dem norwegischen Sender Viaplay gewehrte der Gesamtweltcup-Sieger aus der Saison 2019/20 nun detaillierte Einblicke über seinen Horror-Sturz. „Ich weiß nur noch, dass ich in der vorletzten Kurve gestürzt bin“, erklärte Kilde mit der Anmerkung, dass in der Abfahrt alles sehr schnell gehe. Dann sei aus der Kontrolle Unkontrollierbarkeit geworden.

„Dann falle ich einfach auf den Rücken und schlage ins Netz“, schilderte er weiter, ehe seine Erinnerung aussetzte. „Von dem Zeitpunkt an, als ich das Netz traf, bis ich am Boden lag und extreme Schmerzen in der Schulter hatte, erinnere ich mich an nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts“, verdeutlichte der gestürzte Abfahrer.