Ski-Star Valérie Grenier überrascht mit Horror-Diagnose

Auf der Abfahrt im italienischen Cortina d‘Ampezzo kam es im Alpin-Weltcup am vergangenen Wochenende erneut zu Stürzen einiger Stars wie Valérie Grenier. Wie der kanadische Skiverband kurz nach dem Sturz berichtete, verletzte sich Grenier an ihrer Schulter, jedoch blieb es nicht dabei.

Während ihre Schulter in der Privatklinik Hochrum in Österreich operiert wird, plant sie die Arm- und Knie-Operation in ihrer Heimat durchführen zu lassen.