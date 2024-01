Ski-Weltcup: Auch Frauen-Rennen in Garmisch abgesagt

Kein "Heimspiel" für Kira Weidle: Die beste deutsche Abfahrerin kann sich in diesem Winter nicht wie erhofft den eigenen Fans präsentieren. Die für das Wochenende in Garmisch-Partenkirchen geplanten Weltcup-Rennen wurden am Montag vom Weltverband FIS "aus Sicherheitsgründen" abgesagt.